Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что речь идет только о точечных действиях. Об этом он сказал в эфире 24 канала. Кстати, данные аналитиков Института по изучению войны свидетельствуют о подготовке к контрнаступлению ВСУ на Юге Украины.

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По его словам, если говорить о большом контрнаступлении на всех фронтах – оно пока невозможно. Можно предполагать, что это произойдет только по отдельным направлениям.

Большого контрнаступления ВСУ как такового не будет,

– сказал эксперт.

Как он пояснил, ситуация постоянно меняется, а российские оккупанты меняют количество своих подразделений на разных плацдармах и операционных зонах.

Поэтому в Генштабе Вооруженных сил Украины должны постоянно пересматривать сценарии своих действий.

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