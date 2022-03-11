Оккупанты обстреляли жилые дома на Сумщине: есть погибшие

Ночью 11 марта российские орки обстреляли жилые дома хутора Кердылевщина в Сумской области.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что погибли двое местных мирных жителей.

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Василию Маслюку снаряд влетел во двор, Валерий Суханов получил смертельное осколочное ранение.

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