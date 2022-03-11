Оккупанты обстреляли жилые дома на Сумщине: есть погибшие
11 марта 2022 , 09:05Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Ночью 11 марта российские орки обстреляли жилые дома хутора Кердылевщина в Сумской области.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что погибли двое местных мирных жителей.
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Василию Маслюку снаряд влетел во двор, Валерий Суханов получил смертельное осколочное ранение.
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