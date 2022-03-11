Окупанти обстріляли житлові будинки на Сумщині: є загиблі

Вночі 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина у Сумській області.

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що загинуло двоє місцевих мирних жителів.

Важливо Через обстріл аеродрому в Луцьку є загиблий

Василю Маслюку снаряд влетів у двір, Валерій Суханов зазнав смертельного осколкового поранення.



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