Окупанти обстріляли житлові будинки на Сумщині: є загиблі
11 березня 2022 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Вночі 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина у Сумській області.
Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що загинуло двоє місцевих мирних жителів.
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