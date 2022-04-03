Оккупанты в подвале Бучи расстреливали связанных гражданских: жуткое видео 18+

Российские военные в захваченной Буче расстреливали гражданских в подвалах. Одно из таких мест обнаружили наши защитники после освобождения города в Киевской области.

В этом подвальном помещении россияне просто оставили гражданские тела со связанными руками. Третьего апреля на одной из страниц ВСУ обнародовали видео из этого места террора.

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Ставили на колени и производили выстрел

В соседнем подвале военные врага обустроили себе "казарму". Там осталось много мусора, матрасы и другие вещи, которые они использовали.

А рядом была комната, где совершали преступления против человечности. Украинские воины увидели там около десяти погибших. Это все были мужчины в гражданской одежде.

Оккупанты связали руки большинству своих жертв. После этого их поставили к стене, где производили по одному выстрелу в голову. Именно так, как когда-то поступали с украинским народом их предки – в советском НКВД.

На видео есть изображение тел гражданских людей. Поэтому не рекомендуем к просмотру уязвимым и несовершеннолетним.

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