Окупанти в підвалі Бучі розстрілювали зв'язаних цивільних: моторошне відео 18+

Російські військові в захопленій Бучі розстрілювали цивільних у підвалах. Одне з таких місць виявили наші захисники після звільнення міста на Київщині.

У цьому підвальному приміщенні росіяни просто залишили тіла цивільних зі зв'язаними руками. Третього квітня на одній зі сторінок ЗСУ оприлюднили відео з цього осередку терору.

Зауважте Невимовна жорстокість, – Human Rights Watch зібрала історії про звірства росіян в Україні

Ставили на коліна та робили постріл

У сусідньому підвалі військовики ворога облаштували собі "казарму". Там залишилося багато сміття, матраци й інші речі, які вони використовували.

А поряд була кімната, де коїли злочини проти людяності. Українські воїни побачили там приблизно десять загиблих. Це все були чоловіки в цивільному одязі.

Окупанти зв'язали руки більшості своїх жертв. Після цього їх поставили до стіни, де робили по одному пострілу в голову. Саме так, як колись чинили з українським народом їхні пращури – в радянському НКВД.

На відео є зображення тіл цивільних людей. Тому не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім.

Тіла цивільних зі зв'язаними руками: дивіться відео (18+)

Важливо – Чому українці не вбивають полонених: дивіться відео