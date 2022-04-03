Окупанти в підвалі Бучі розстрілювали зв'язаних цивільних: моторошне відео 18+
Джерело:СтратКом ЗСУ
Російські військові в захопленій Бучі розстрілювали цивільних у підвалах. Одне з таких місць виявили наші захисники після звільнення міста на Київщині.
У цьому підвальному приміщенні росіяни просто залишили тіла цивільних зі зв'язаними руками. Третього квітня на одній зі сторінок ЗСУ оприлюднили відео з цього осередку терору.
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Ставили на коліна та робили постріл
У сусідньому підвалі військовики ворога облаштували собі "казарму". Там залишилося багато сміття, матраци й інші речі, які вони використовували.
А поряд була кімната, де коїли злочини проти людяності. Українські воїни побачили там приблизно десять загиблих. Це все були чоловіки в цивільному одязі.
Окупанти зв'язали руки більшості своїх жертв. Після цього їх поставили до стіни, де робили по одному пострілу в голову. Саме так, як колись чинили з українським народом їхні пращури – в радянському НКВД.Зверніть увагу! На відео є зображення тіл цивільних людей. Тому не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім.
Тіла цивільних зі зв'язаними руками: дивіться відео (18+)
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