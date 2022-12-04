Публично, чтобы все видели: Стерненко показал, как в Луганской области оккупанты казнили гражданских

Сергей Стерненко опубликовал фото гражданских, которых оккупанты казнили в Луганской области за то, что они помогали ВСУ. Информацию проверяют.

Говорится, что убитые помогали украинским воинам. За это героев повесили, прикрепив им к груди таблички с надписями "изменник луганского народа" и "он передавал врагу информацию".

Заметьте Оккупировать Центр Украины и убить десятки тысяч человек, – у Зеленского рассказали о планах России

В Луганской области российские ублюдки публично казнили гражданских. Показательно, чтобы все это увидели. И мир должен это видеть. Настоящую мерзкую русскую рожу нелюдей, щеголяющих своими зверствами.

Что говорят в Луганской ОВА

Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что чем больше поражений оккупанты будут терпеть на поле боя, тем больше разнообразных зверств будут совершать. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что его уже ничего не удивляет.

Оккупанты заходили парадно-строевым маршем, захватывая территорию. Был ура-патриотизм. А теперь оккупанты понимают, что их разбивают. Телевизор захватчики не смотрят, потому понимают, что реально происходит на фронте.

В Старобельске враги строят вторую линию обороны. Это делается потому, что враг понимает: Сватово и Кременную он не удержит. Оккупанты в прямом смысле идут по трупам. У них начинаются еще большие проблемы с психикой.

Кроме того, очень мощно работают местные партизаны.

Гайдай подчеркнул, что опубликованную Стерненко информацию о казненных на Луганщине проверяют.