Публічно, аби усі бачили: Стерненко показав, як на Луганщині окупанти стратили цивільних

Сергій Стерненко опублікував фото цивільних, яких окупанти стратили на Луганщині за те, що вони допомагали ЗСУ. Інформацію наразі перевіряють.

Мовиться, що вбиті допомагали українським воїнам. За це героїв повісили, прикріпивши їм до грудей таблички з написами "зрадник луганського народу" та "він передавав ворогу інформацію".

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На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, аби усі це побачили. І світ має це бачити. Справжню мерзенну російську пику нелюдів, які хизуються своїми звірствами,

– заявив Стерненко.

Що кажуть у Луганській ОВА

Сергій Гайдай в ефірі телемарафону заявив, що чим більше поразок окупанти зазнаватимуть на полі бою, тим більше різноманітних звірств скоюватимуть. Голова Луганської ОВА наголосив, що його вже нічого не дивує.

Окупанти заходили парадно-стройовим маршем, захоплюючи територію. Був ура-патріотизм. А тепер окупанти розуміють, що їх розбивають. Телевізор загарбники не дивляться, тому розуміють, що реально відбувається на фронті.

У Старобільську вороги будують другу лінію оборони. Це робиться тому, що ворог розуміє: Сватове й Кремінну він не втримають. Окупанти у прямому сенсі йдуть по трупах. У них починаються ще більші проблеми з психікою.

Окрім того, дуже потужно працюють місцеві партизани.

Гайдай наголосив, що інформацію про страчених на Луганщині, яку опублікував Стерненко, перевіряють.