Оккупанты расстреляли двух безоружных жителей Херсонщины: СМИ показали фото преступников

Российские захватчики расстреляли двух гражданских во временно захваченном селе Масловка Херсонской области. Тела убитых обнаружили на территории их дома.

Тела 40-летнего Александра Бондаренко и 49-летней Ирины Барановой обнаружили 16 ноября в собственном доме по улице Садовой.

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Оккупанты заявили, что задержали убийц

Соседи Александра и Барановой заявили, что ранее в дом заходили неизвестные люди в камуфляжной форме, при этом никаких ценных вещей из квартиры не исчезло.

Оккупационные власти заявили, что по подозрению в убийстве задержали военнослужащих 12267 воинской части России – 34-летнего Виталия Филиппова из Московской области и 34-летнего Андрея Сафронова из временно оккупированной части Донецкой области.

Оба оккупанта заявили, что якобы "выпивали" вместе с местными жителями алкоголь, после чего в ходе конфликта расстреляли безоружных украинцев.

Согласно Уставу Международного военного трибунала, убийство и пытки гражданского населения оккупированной территории являются военным преступлением.

По состоянию на июль 2023 года Офис генерального прокурора зафиксировал более 10 тысяч убийств гражданских украинцев в результате войны России против Украины. Отметим, что это только зарегистрированные случаи – реальное количество может быть в разы больше.

К слову, что в конце октября в оккупированном Волновахе российские захватчики расстреляли семью из 9 человек, среди которых – двое детей. оккупанты хотели скрыть преступление, однако этого не удалось сделать. После этого в России подтвердили этот факт и даже заявили, что якобы задержали виновных.

Оккупационные власти обвиняют в убийстве двух российских военнослужащих с Дальнего Востока, которые проходят службу по контракту.