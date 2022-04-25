Оккупанты снова убили детей в Донецкой области: из-за обстрелов много раненых и значительные разрушения

В течение 25 апреля россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: двоих – в Лимане, одного – в Марьинке, и еще одного в Ямполе.

Обе жертвы россиян в Лимане – это дети. Россияне унесли жизни 9-летней девочки и 14-летнего парня.

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Еще девять человек на территории области получили ранения. В результате травм на Луганщине в Бахмуте умер 1 человек.

К сожалению, точное количество убитых россиянами в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Донецкую область стирают в пепел

В фейсбуке глава ОВА Донетчины написал, что в результате массовых обстрелов и авиаударов российская армия продолжает истреблять гражданскую инфраструктуру Донецкой области.

Невозможно точно подсчитать, сколько повредили и разрушили враги, но по состоянию на 25 апреля предыдущие цифры таковы:

В области повреждены 65 185 частных домов и 2 936 многоквартирных домов (в том числе в Мариуполе 61 200 и 2 340 соответственно).

В Волновахской общине повреждено или разрушено по меньшей мере 75% жилого фонда, в Ольгинской общине – 70%.

Кроме этого, без воды находятся 37 населенных пунктов, а без электричества выживают жители 226 населенных пунктов. Еще 33 населенных пункта полностью без газа и 9 – частично.

Также россияне уничтожили 87 культурных объектов (20 библиотек, 6 музеев и 4 памятника истории Второй мировой войны), 122 образовательных учреждения (в том числе 55 детсадов и 59 школ), 48 заведений здравоохранения, 8 котельных, 332 железнодорожных объекта и 22 моста.

В этот список не включена инфраструктура Мариуполя и Волновахи, которую россияне уничтожили до основания. Однако даже этот предварительный подсчет позволяет оценить масштаб разрушений. Враг стремится нанести самый большой ущерб нашей инфраструктуре, целенаправленно бьет по критическим объектам. Но что бы там россияне себе ни думали, мы выстоим и все восстановим,

– написал Павел Кириленко.

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