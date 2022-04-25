Окупанти знову вбили дітей на Донеччині: через обстріли багато поранених і значні руйнування

Впродовж 25 квітня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: двох – у Лимані, одного – у Мар’їнці, та ще одного у Ямполі.

Обидві жертви росіян у Лимані – це діти. Росіяни забрали життя 9-річної дівчинки та 14-річного хлопця.

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Ще дев'ятеро людей на території області отримали поранення. Внаслідок травмувань на Луганщині у Бахмуті померла 1 людина.

На жаль, точну кількість вбитих росіянами у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

Донецьку область стирають в попіл

У фейсбуці очільник ОВА Донеччини написав, що внаслідок масових обстрілів та авіаударів російська армія продовжує винищувати цивільну інфраструктуру Донецької області.

Неможливо точно підрахувати, скільки всього пошкодили та зруйнували вороги, але станом на 25 квітня попередні цифри такі:

В області зазнали пошкоджень 65 185 приватних будинків і 2 936 багатоквартирних будинків (у тому числі в Маріуполі 61 200 і 2 340 відповідно).

У Волноваській громаді пошкоджено або зруйновано щонайменше 75% житлового фонду, в Ольгинській громаді — 70%.

Окрім цього, наразі без води перебувають 37 населених пунктів, а без електрики виживають мешканці 226 населених пунктів. Ще 33 населені пункти повністю без газу і 9 – частково.

Також росіяни знищили 87 культурних об'єктів (20 бібліотек, 6 музеїв і 4 пам'ятники історії Другої світової війни), 122 освітні заклади (зокрема 55 дитсадків і 59 шкіл), 48 закладів охорони здоров'я, 8 котелень, 332 залізничні об'єкти та 22 мости.

До цього переліку не включена інфраструктура Маріуполя та Волновахи, які росіяни знищили вщент. Однак навіть цей попередній підрахунок дає змогу оцінити масштаб руйнувань. Ворог прагне завдати якнайбільшої шкоди нашій інфраструктурі, цілеспрямовано б'є по критичних об'єктах. Але що б там росіяни собі не думали, ми вистоїмо і все відновимо,

– написав Павло Кириленко.

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