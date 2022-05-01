Оккупанты убили женщину, а ее ребенка примотали к телу с миной: взрывчатка сдетонировала, - журналист

В одном из освобожденных украинских городов зверства оккупантов достигли просто апогея. Россияне убили молодую мать, а живого ребенка примотали к ней.

Между ребенком и матерью прикрепили мину, которая сдетонировала. По словам журналиста Виктора Шлинчака, эту ужасную историю рассказал министр обороны Алексей Резников.

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Я думал, что после ужасных историй из Бучи и Мариуполя меня уже трудно удивить дикарскими методами путинского войска… Просто уроды, других слов не хватает,

– подчеркнул Шлинчак.

Зверства оккупантов в Украине

Когда русские войска отошли с Киевщины, мир увидел страшную картину. Сотни тел погибших мирных украинцев лежали прямо на улицах. В Буче нашли братскую могилу более чем на 400 тел. Российские военные пытали гражданских, после чего убивали. Провели эксгумацию умерших и выяснили, что многих из них просто расстреливали.

Могилы находят до сих пор. В конце апреля в Бучанском районе Киевской области было обнаружено еще одно место массовых захоронений.

Ужасная история из Ворзеля

Казахстанец Константин Кястутисович, который спасал людей с оккупированных территорий, рассказал поразительную историю. В Ворзеле оккупанты жестоко поиздевались над 15-летней девочкой и ее семьей.

Ребенок рассказал, что его изнасиловали. На глазах девочки убили 14-летнего мальчика, а мать подстрелили. Женщина два дня истекала кровью и впоследствии скончалась. Ребенок же 10 дней просидел в подвале.

Всех извергов накажут

В украинской разведке подчеркнули, что знают имена всех, кто совершал преступления против нашего государства и гражданского населения. Ни одному оккупанту не удастся скрыться от наказания.

Министр юстиции Украины Денис Малюска считает, что до вынесения первых приговоров по военным преступлениям России пройдет не менее 1 – 2 лет. К расследованию в Киевской области присоединился Международный уголовный суд.

Однако ВСУ уже нанесли серьезные потери оккупантам из 64 отдельной мотострелковой бригады, которые причастны к зверствам над мирными жителями Бучи.

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