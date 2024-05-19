Оккупанты ударили по Купянскому району: погибли 5 гражданских, еще 9 – травмированы

Россияне обстреляли из РСЗО Купянский район Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 5 гражданских, еще 9 – травмированы.

Так, в результате обстрела Новоосиново и Ковшаровки погибли трое мужчин и две женщины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Россияне нанесли удары по Купянскому району. В результате обстрела из РСЗО погибли 5 гражданских граждан, еще девять – травмированы.

Погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет. Ранены пять мужчин и четыре женщины. Им оказывают медицинскую помощь,

– рассказал Олег Синегубов.

В полиции сообщили, что оккупанты утром обстреляли населенные пункты Новоосиново и Ковшаровка на Харьковщине. По предварительным данным, враг ударил по селам из реактивной системы залпового огня "Ураган".

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи начали уголовное производство.

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