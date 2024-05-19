Окупанти вдарили по Куп'янському району: загинули 5 цивільних, ще 9 — травмовані

19 травня 2024, 15:00
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Джерело:

Олег Синєгубов

Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп'янський район Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинули 5 цивільних громадян, ще 9 — травмовані. 

Так, внаслідок обстрілу Новоосинового та Ківшарівки загинули троє чоловіків і дві жінки. Про це повідомив голова Харківської ОВА.

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Що відомо про жертв і постраждалих

Росіяни завдали ударів по Куп'янському району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 5 цивільних громадян, ще дев'ять — травмовані. 

Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п'ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога,
– розповів Олег Синєгубов.

У поліції повідомили, що окупанти вранці обстріляли населені пункти Новоосинове та Ківшарівка на Харківщині. За попередніми даними, ворог вдарив по селах з реактивної системи залпового вогню "Ураган". 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження.

Окупанти вдарили ракетами по базі відпочинку під Харковом

  • Росіяни 19 травня вдарили двома ракетами по базі відпочинку. 
  • Внаслідок обстрілу загинули 5 людей, зокрема, жінка на 7 місяці вагітності.
  • Також постраждали щонайменше 16 людей, зокрема, 8-річна дитина.
  • "Росіяни двічі завдали удару по об'єкту – знову застосовують тактику подвійних ударів, яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників", – наголосив голова ОВА Олег Синєгубов.
Автор: Юлія Муріна