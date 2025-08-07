В начале полномасштабного вторжения многие политики и аналитики считали необратимым проигрыш Украины и продвижение российских войск по всей территории нашей страны. Однако тогда украинцы одержали ментальную победу над оккупантами, впереди –физическая.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант СБУ в отставке Григорий Омельченко, отметив, что в августе могут произойти события, которые удивят весь мир. Для стран это будет неожиданностью, как и протесты против ликвидации НАБУ и САП, так и остановка врага в различных областях.

Смотрите также Виткофф такого не говорил: у Зеленского опровергли "предложения", которые якобы передали Путину

Экс-генерал-лейтенант СБУ заинтриговал относительно завершения войны

Генерал-лейтенант в отставке отметил, что в 2022 году украинцы уже одержали ментальную и духовную победу над российским фашистом, над "русским миром" и над Путиным. Все были уверены, в частности аналитики, спецслужбы западных стран, военно-политическое руководство НАТО и США, что нам отведено три дня – захваченный Киев, а российские войска на границе с Польшей и Украиной.

Однако Путин, его военные преступники, генералы и адмиралы "обломали зубы". Так называемые мировые аналитики и руководители разведслужб России, США, Великобритании и Европы, опозорилась. России также не помогло превосходство в населении и наличие ядерного оружия.

Сейчас же стоит вопрос физической победы, окончания войны и установления справедливого досрочного мира. Он подчеркнул, что война обязательно завершится.

В августе произойдут события, которые для многих будут огромным удивлением и, возможно, неожиданностью, так же как и для всего мира. Что-то подобное тому, как никто никогда не думал, что молодежь выйдет на мирные митинги. То, что было, когда хотели лишить независимости САП и НАБУ. Произойдет что-то такое, он чего весь мир будет удивлен. Как удивились, когда мы остановили Путина, остановили его войска под Киевом, потом выбросили из Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей.

– подчеркнул Омельченко.

Генерал-лейтенант в отставке отметил, что в 2022 году мир просто не понимал, что происходит. Так же как не понимает, что такое украинский дух. Когда происходит что-то такое критическое, что угрожает твоей семье, твоей жене, твоим детям, твоим внукам, то внутри украинцев возникает то, что удивляет или даже пугает мир.

Он добавил, что очень хорошо знаком с Джо Байденом. В конце декабря 2022 года, когда Владимир Зеленский ехал в США, Омельченко написал открытое письмо президенту США и поставил перед Байденом вопрос, почему он не применит те меры, которые американцы применили против Югославии, против Слободана Милошевича?

Ранее три генерала НАТО обратились к Байдену и показали, как можно остановить полномасштабное вторжение России еще в 2022 году. Пятьдесят пилотов F-16, которые уже были в отставке, но могли летать, обратились к Байдену с просьбой, чтобы им позволили вылететь в Украину и базироваться на военных аэродромах стран НАТО – Румыния, Польша, Болгария, чтобы участвовать в защите Украины. Никого учить не надо было, но Байден и многие другие испугались.