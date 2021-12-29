Окровавленную одежду выбросил в мусорную корзину и включил газ: в киеве мужчина убил пенсионера

В Тернополе 28 декабря произошло жуткое убийство. Мужчина убил 77-летнего пенсионера, за которым ухаживал, и после содеянного сам сообщил о преступлении в полицию.

Заявив сам на себя, злоумышленник планировал отвлечь внимание полицейских от того, что он причастен к преступлению. Но его замысел не удался.

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Как полиции удалось разоблачить злоумышленника

Экспертиза обнаружила на теле пенсионера много телесных повреждений. Мужчина был заброшен мебелью.

Мужчина утверждал, что не навещал дедушку последние два дня. В то же время правоохранители отметили, что злоумышленник путается в показаниях и в деле появляются новые детали.

Впоследствии полиция обнаружила, что накануне смотрителя зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда он воровал продукты из магазина. Их нашли в квартире погибшего во время осмотра. Также обнаружили в комнате и телефон подозреваемого, а в помойке недалеко от дома его окровавленную одежду.

Воровал деньги у пенсионера

После утерянных фактов сиделец признал свою причастность к смерти пенсионера. Они поссорились из-за якобы постоянные упреки потерпевшего, который обвинял смотрителя в кражах денег.

Очередная ссора завершилась убийством. После преступления мужчина включил газ и скрылся. В то же время неизвестно, почему он вернулся на место преступления и вызвал полицию. Подозреваемый 55-летний житель Тернополя ранее не имел проблем с полицией.

Правоохранители открыли дело об умышленном убийстве. Решают вопрос об объявлении подозрения, и какую меру пресечения избрать. Следствие продолжается.

Убийства пенсионеров в Украине

В Червонограде 14 декабря случилось жестокое убийство. 32-летний мужчина избил до смерти пенсионера, с которым вместе был в гостях. Правоохранители задерживали подозреваемого. Ему грозила тюрьма.

Также на Львовщине в марте 2021 года 36-летний львовянин жестоко убил пенсионера. Через несколько месяцев суд огласил злоумышленнику приговор. Подсудимый признавал свою вину. Однако он уверял, что не хотел убивать пенсионера.

Донецкая прокуратура завершила расследование против жителя Новотроицкого, которого обвиняют в 2 умышленных жестоких убийствах пенсионеров и разбойных нападениях. Преступление произошло еще в ночь на 12 мая 2021 года.

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