Правоохранители выяснили, что 36-летний преступник вместе с тремя знакомыми ворвались в дом 90-летнего мужчины в селе Трудовое. Пенсионер они связали и требовали у него драгоценности и деньги. При этом мужчину били ломом и разогретым кипятильником по всему телу.
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После этого изверги забросали мужчину тряпьем и подожгли. Они забрали деньги в сумме 1500 грн, столовые изделия и юбилейные медали и скрылись с места преступления,
– сообщили в прокуратуре.
Еще одно преступление
Злоумышленник 20 июля 2021 года в Краматорске посетил 60-летнюю женщину, которой помогал делать ремонт. Он требовал у нее деньги, дважды ударил молотком по спине.
Тогда изверг привязал женщину шнуром и эластичным бинтом к 2 стульям, сделав так называемую скользящую петлю. Таким образом, злоумышленник задушил женщину, забрав у нее деньги и вещи на 10 300 гривен.
За жестокие убийства виновнику грозит пожизненное заключение.
Убийства и ограбление пенсионеров
- В сентябре в Кременчуге на Полтавщине нашли изуродованное тело 79-летней женщины. Оно лежало возле одной из многоэтажек. Впоследствии задержали подозреваемого.
- 42-летний житель Кривого Рога в июле вместе с товарищем напал на пенсионера. Из-за многочисленных побоев мужчина умер. В этот день он праздновал свое 70-летие.
- Во Львовской области в марте 2021 года 36-летний львовянин жестоко убил пенсионера. Через несколько месяцев суд вынес злоумышленнику приговор.