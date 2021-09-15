По словам правоохранителей, он не только жестоко убил пенсионерку. Мужчина якобы снимал это все на мобильный телефон.

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Тело было обнаженным

Об обнаружении убитой сообщил в полицию прохожий. Он отметил, что на обнаженном теле практически нет "живого места". Оказалось, что эта женщина была жительницей дома, возле которого ее нашли.

Оперативники узнали, куда шел и как выглядел злоумышленник. Это помогло установить район, в котором он живет. Эту территорию начали обрабатывать и действительно заметили 27-летнего подозреваемого. Он на тот момент уже переоделся и шел в неизвестном направлении.

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Видео хотел сохранить

После задержания правоохранители изъяли у мужчины вещественные доказательства. В частности, забрали и телефон, где было видео процесса жестокого убийства.

Сейчас начали устанавливать, был ли человек в момент совершения преступления в алкогольном или наркотическом опьянении. Задержанный сразу признался в том, что убил старушку.

Ходила подкармливать животных

В полиции Полтавщины сообщили, что старушка часто выходила рано утром на улицу. Она это делала, чтобы подкармливать бездомных животных. Об этом рассказали правоохранителям местные жители.



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Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если вина задержанного будет доказана, он может провести в тюрьме до 15 лет. Однако мужчину могут признать душевнобольным, поэтому он отправится на принудительное лечение в специализированное учреждение.