Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре ему сообщат о подозрении.

Заметьте На Львовщине 38-летний мужчина жестоко убил собственную мать

Внук жестоко избил собственную бабушку

Правоохранителям 11 октября поступило сообщение о том, что в одном из сел Дрогобычского района жестоко избили местную жительницу. Медики диагностировали у 63-летней пациентки открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие повреждения.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и патрульные. Они установили, что к избиению женщины причастен ее 22-летний внук. В тот день примерно в 17:00 между ними возникла ссора. Во время конфликта парень схватил деревянную палку и избил ею женщину.

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Злоумышленнику грозит тюрьма

Правоохранители задержали нападавшего. Следователи открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Вскоре правоохранители объявят задержанному подозрение, а суд изберет ему меру пресечения. Сейчас полицейские продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.