Застрелили главного коммуниста Приднестровья Хоржана: нашли мертвым у пустого сейфа

В квазиреспублике в Молдове нашли мертвым лидера Приднестровской коммунистической партии и Союза оппозиционных сил Олега Хоржана. Его якобы застрелили.

По сообщению министерства внутренних дел непризнанной республики, тело обнаружила его супруга. Мертвый Хоржан лежал рядом с открытым пустым сейфом.

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Застрелили главного коммуниста Приднестровья

В полиции Молдовы сообщили, что Олег Хоржан был обнаружен застреленным в собственном доме, расположенном недалеко от Тирасполя. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства – в частном доме в поселке Суклея – обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Следует заметить, что коллега Хоржана по партии сообщил несколько иные детали. Мол, политика нашли мертвым в домашнем офисе под Тирасполем с множественными ножевыми ранениями. Глава КПРФ Геннадий Зюганов также прокомментировал произошедшее.

"Сегодня ночью погиб наш товарищ, руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Требуем немедленно начать расследование и разобраться", – заявил Зюганов.

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Что известно об Олеге Хоржане

47-летний Олег Хоржан возглавлял Приднестровскую коммунистическую партию с 2003 года. Он обвинял власти региона в "марионеточности", а также требовал наращивания политического и экономического присутствия России в Приднестровье.

В 2018 году его приговорили к 4 с половиной годам лишения свободы по следующим статьям:

оскорбление представителя власти,

применение насилия.

На свободу Хоржан вышел в декабре 2022 года.