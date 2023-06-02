Но Украина никак не могла помочь решить этот вопрос, поскольку сама Молдова не считала это оккупированной территорией. Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Смотрите также Готова ли Молдова к вторжению, а НАТО к членству Украины: интервью с вице-президентом ЕНП

"Мая Санду – первая президент Молдовы, которая назвала это место оккупированными территориями. Поэтому мне кажется, что это все становится реальностью. Когда – сейчас или потом – если в этом есть для нас военный смысл, что я вполне допускаю, то мы будем готовы это сделать сейчас", – сказал политтехнолог.

Однако, чтобы украинская армия "отвлеклась" на 450 российских военных, которые сейчас находятся на территории непризнанного Приднестровья, нужно, чтобы в этом был не только политический и дипломатический смысл.

Могут ли ВСУ решить вопрос Приднестровья

С военной стороны, оно вообще безусловно то, что можно решить. Такая гарантированная победа нам. 450 военных российских мы только за день уничтожаем, без раненых,

– подчеркнул Шейтельман.

Однако политически не подходит, когда украинская армия с фронта будет идти воевать за свободу Молдовы.

"Если после войны решили помочь братьям – подходит. Но если мы идем решать логистические задачи сейчас – то да, будем этим заниматься", – предположил политтехнолог.

Впрочем, на это еще нужно решиться, ведь это – большой политический шаг.

"Вы представляете, что будет с Россией? "Красная линия" это для России или какая? Это вообще непонятного масштаба линия для России", – считает Михаил Шейтельман.

К тому же, Украина должна обсудить вопрос помощи Молдове с союзниками. Политтехнолог убежден, что сама Молдова, а также Румыния будут лоббировать, чтобы украинская армия помогла решить проблему Приднестровья.

Как Украина может помочь Молдове с Приднестровьем: смотрите видео

Угроза для Украины существовала

Михаил Шейтельман отметил, что в 2022 году была реальная угроза того, что россияне могут пробиваться в Приднестровье через Черное море.

"И тогда у нас появится просто новый фланг войны, когда из Приднестровья россияне могли бы пытаться наступать", – сказал политтехнолог.

Это перестало быть угрозой после потопления российского крейсера "Москва" и разгрома оккупантов на острове Змеиный.

Реально угроза была. Змеиный был местом расположения ПВО Черноморского флота. И после того, что произошло с Приднестровьем – оно вдруг стало полностью изолированным,

– рассказал он.

Ведь до войны весь военный контингент России в Приднестровье проходил через Украину. Так россияне проводили и ротации. Ныне и Молдова отказывается пропускать российских военных.

"Захотят жить – уйдут"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что проблема Приднестровья и объединения Молдовы будет решена после победы Украины.

"Именно поэтому я уверен, что после нашей победы – и я уверен в нашей победе – у вас тоже будет объединенная страна: без ракет и без России", – сказал президент Украины.

Глава государства отметил, что нужно говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю. Зеленский добавил, что у Украины есть общая позиция с Молдовой по ее единству.

"Я не знаю, понадобится ли нам помощь других партнеров. Наверное, в этой ситуации может и Румыния, и близкие наши партнеры в этом смысле, может будем говорить вместе. Может, Молдова захочет приобщить еще какие-то государства", – сказал президент Украины.

Зеленский убежден, что Украина точно будет играть одну из главных ролей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если россияне захотят жить, то они уйдут из Приднестровья.

Что делать с теми, кто там на территории? С войсками? Ну, они захотят жить – уйдут. Такси я им заказывать не стану. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, – всегда находит выход,

– подчеркнул глава государства.

Проблема Приднестровья: Молдова собирается в ЕС