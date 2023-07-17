Застрелили головного комуніста Придністров'я Хоржана: знайшли мертвим біля пустого сейфа

У квазіреспубліці в Молдові знайшли мертвим лідера Придністровської комуністичної партії та Союзу опозиційних сил Олега Хоржана. Його нібито застрелили.

За повідомленням міністерства внутрішніх справ невизнаної республіки, тіло виявила його дружина. Мертвий Хоржан лежав поруч із відкритим порожнім сейфом.

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Застрелили головного комуніста Придністров'я

У поліції Молдови повідомили, що Олега Хоржана знайшли застреленим у власному будинку, розташованому недалеко від Тирасполя. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

У понеділок, 17 липня, приблизно об 11:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання – у приватному будинку в селищі Суклія – виявлено труп Хоржана Олега Олеговича з ознаками насильницької смерті,

– мовиться у повідомленні.

На місці події наразі працює слідчо-оперативна група. Слідчий комітет відкрив кримінальну справу.

Варто зауважити, що колега Хоржана по партії повідомив трохи інші деталі. Мовляв, що політика знайшли мертвим у домашньому офісі під Тирасполем із множинними ножовими пораненнями. Глава КПРФ Геннадій Зюганов також прокоментував подію.

"Сьогодні вночі загинув наш товариш, керівник придністровської компартії Олег Хоржан. Вимагаємо негайно розпочати розслідування і розібратися", – заявив Зюганов.

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Що відомо про Олега Хоржана

47-річний Олег Хоржан очолював Придністровську комуністичну партію з 2003 року. Він звинувачував владу регіону в "маріонетковості" і вимагав нарощування політичної та економічної присутності Росії в Придністров'ї.

У 2018 році його засудили до 4 із половиною років позбавлення волі за статтями про:

образу представника влади,

застосування насильства.

На свободу Хоржан вийшов у грудні 2022 року.