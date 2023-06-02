У цьому переконаний керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. За його словами, ізоляція Придністров’я зробить керівництво цієї псевдореспубліки більш договороздатним, повідомляє 24 Канал.

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Придністров’я не становить військову загрозу

Аналітик вважає, що військовий спосіб вирішення конфлікту є доволі ризикованим кроком. Врегулювання проблеми Придністров’я значно простіше, ніж інші конфлікти на території пострадянського простору.

"Для того, щоб з Придністров’ям можна було домовлятися, достатньо його просто ізолювати. Контингент, що там перебуває, не несе військової загрози. Мова йде про кількасот так званих російських миротворців і осіб з російським громадянством, які навряд будуть воювати за "велікую Росію", – вважає Мельник.

Олексій Мельник про можливості врегулювання Придністровського конфлікту: дивитись відео

Після цього, може постати питання про миротворчу місію, але для цього потрібен відповідний мандат ООН. Придністров’я немає можливості воювати навіть з армією Молдови.

Росія не може брати участі у переговорах

Він наголосив, що Росію не можна долучати до переговорів в ролі перемовника. Вона має відповідати, як сторона конфлікту в Придністров’ї.

"Молдова може попросити Україну прикрити небо, щоб не допустити ймовірну висадку російського десанту. Інша серйозна загроза – склади з боєприпасами. Коли ситуація для Росії стане критичною, вона може використати це на свою користь", – додав аналітик.

Що відомо про Придністровський конфлікт