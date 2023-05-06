Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Він спростував російські фейки і пояснив, чому насправді Україна розмістила свої війська недалеко від Придністров’я.
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Росіяни невтомно продукують свої жалюгідні лякалки, нібито з 9 по 15 квітня Збройні Сили України планують піти в напрямку Тирасполя, щоб почати збройну провокацію для відволікання російських військ.
Не зовсім розумію, як Україна може цим відволікти російські війська. До того ж ми там війська тримаємо весь час. Маніпуляція полягає в тому, що війська на кордоні з Придністров'ям перебувають з першого дня повномасштабного вторгнення,
– акцентував Жданов.
Чому Україна тримає війська в Одеській області
Українське військово-політичне керівництво просто не може дозволити собі не тримати війська на кордоні з Придністров'ям, так само як і на кордоні з Білоруссю. Адже там перебуває контингент російського війська і він є загрозою для нашої територіальної цілісності, зауважив військовий експерт.
Зовсім незрозуміло, як російські війська може відволікти Україна, адже Придністров'я – це частина між Україною та Молдовою, і туди в російського війська прямого коридору немає.
Вони намагалися це зробити, але, дякувати Богу, далі Вознесенська не пішли, звідти почався зворотній марш аж до лівого берега Дніпра,
– додав мовець.
Він також згадав слова міністра іноземних справ України Дмитра Кулеби про те, що без офіційного звернення керівництва Молдови, Україна ні в які внутрішні справи Молдови втручатися не буде.
Жданов спростував чергову російську маячню про агресію щодо Придністров'я: дивитись відео
Що відомо про фейк щодо Придністров'я та ЗСУ
- Днями росіяни намагалися посіяти паніку, мовляв, Збройні Сили України перекинули в Одеську область тисячі військових, аби вдертися в напрямку Тирасполя. Вони навіть вигадали, які саме провокації нібито будуть вчиняти українці.
- Влада Молдови відреагувала на ці "вкиди" і заявила, що не має жодної інформації про підготовку будь-якого теракту на території Придністров'я 9 травня.
- Нагадаємо, що російська політична верхівка знову активізувала свої казки про посягання на Молдову. Отже, Москва не відмовилася від сценарію дестабілізації Молдови та захоплення влади в цій державі.