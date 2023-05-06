Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. Он опроверг российские фейки и объяснил, почему на самом деле Украина разместила свои войска недалеко от Приднестровья.
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Россияне без устали продуцируют свои жалкие запугивания, якобы с 9 по 15 апреля Вооруженные Силы Украины планируют пойти в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск.
Не совсем понимаю, как Украина может этим отвлечь российские войска. К тому же мы там войска держим все время. Манипуляция состоит в том, что войска на границе с Приднестровьем находятся с первого дня полномасштабного вторжения.
– акцентировал Жданов.
Почему Украина держит войска в Одесской области
Украинское военно-политическое руководство просто не может позволить себе не держать войска на границе с Приднестровьем, равно как и на границе с Беларусью. Ведь там находится контингент российской армии и он представляет угрозу для нашей территориальной целостности, заметил военный эксперт.
Совершенно непонятно, как российские войска может отвлечь Украина, ведь Приднестровье – это часть между Украиной и Молдовой, и туда у российского войска прямого коридора нет.
Они пытались это сделать, но, слава Богу, дальше Вознесенска не пошли, оттуда начался обратный марш вплоть до левого берега Днепра,
– добавил говорящий.
Он также упомянул слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что без официального обращения руководства Молдовы Украина ни в какие внутренние дела Молдовы вмешиваться не будет.
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Что известно о фейке о Приднестровье и ВСУ
- На днях россияне пытались посеять панику, мол, Вооруженные Силы Украины перебросили в Одесскую область тысячи военных, чтобы ворваться в направлении Тирасполя. Они даже придумали, какие именно провокации якобы будут устраивать украинцы.
- Власти Молдовы отреагировали на эти "вбросы" и заявили, что не располагают никакой информацией о подготовке какого-либо теракта на территории Приднестровья 9 мая.
- Напомним, что российская политическая верхушка снова активизировала свои сказки о посягательствах на Молдову. Следовательно, Москва не отказалась от сценария дестабилизации Молдовы и захвата власти в этом государстве.