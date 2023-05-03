Российские пропагандисты начали рассказывать, что ВСУ якобы готовят "наступление" на так называемое Приднестровье. Об этом пишут прокремлевские российские СМИ.

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Российские СМИ придумали новую легенду

Пропагандисты Кремля заявляют, что украинские военные планируют "выдвинуться" в направлении Тирасполя в период с 9 по 15 мая. Мол, для этого ВСУ перебросили в Одесскую область тысячи военных.

В стране-агрессоре придумали, что украинская армия планирует начать "вооруженную провокацию для отвлечения российских войск". Также они начали фантазировать, что часть украинских военных пытаются захватить склады с боеприпасами в селе Колбасная.

Более того, в России цинично заявили, что украинские военные, переодетые в российскую форму, якобы планируют напасть на собственные подразделения, чтобы получить повод для вторжения в Приднестровье.

В Молдове уже отреагировали

Власти Молдовы подчеркнули, что у них нет информации о каком-либо теракте, который якобы готовится на 9 марта в Приднестровье.

Заметим, что на самом деле Приднестровье может угрожать Украине. Ранее в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут использовать его для поддержки наступательной операции в Южнобужском направлении. В частности, аэродром Тирасполя. готовят для приёма самолетов.