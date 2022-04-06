Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, враг пытается улучшить свое тактическое положение на Южнобужском направлении. Поэтому высока вероятность, что он будет наступать с Приднестровья.

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Аэродром Тирасполь готовится к приему самолетов

Так, в Вооруженных Силах Украины не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики. Она необходима для поддержания наступательной операции на Южнобужском направлении.

Для этого уже проводится подготовка для приема самолетов на аэродроме Тирасполь.

Также следует понимать, что враг не будет прекращать обстрелы как с моря, так и с воздуха и земли. Оккупанты бьют как по объектам оборонного комплекса, так и логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов. Поэтому отправляйтесь к укрытиям всякий раз, когда раздается воздушная тревога.

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