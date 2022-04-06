Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, ворог намагається покращити своє тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Тож є висока ймовірність, що він наступатиме з Придністров'я.

Читайте також Смерть 4-річного Сашка з Київщини, допомога від США: основне за 42 день війни

Аеродром Тирасполь готується до прийому літаків

Так, у Збройних Силах України не виключають використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки. Вона необхідна для підтримки наступальної операції на Південнобузькому напрямку.

Для цього вже здійснюється підготовка для прийому літаків на аеродромі Тирасполь.

Також варто розуміти, що ворог не припинятиме обстріли як з моря, так і з повітря та землі. Окупанти б'ють як по об'єктах оборонного комплексу, так і логістичній інфраструктурі та житлових кварталах міст. Тож вирушайте до укриттів щоразу, коли лунає повітряна тривога.

До теми – Моторошні кадри удару по дитячій лікарні Миколаєва 4 квітня – дивіться відео: