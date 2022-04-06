Тепер ми ще на один день наблизилися до нашої перемоги. Про головні події 6 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Рада Безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує, і винна в цьому Росія, – Зеленський

06:34 Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних потягів на 6 квітня. Людей, зокрема, вивозитимуть з Краматорська, Покровська, Новозолотарівки та Чопа.

05:44 Уряд Нової Зеландії заявив, що вводить 35% мита на весь імпорт з Росії. Це наслідок звірства, яке вчинила російська армія в Україні.

04:58 Найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel засудила дії Москви в Україні. Саме тому вона зупиняє бізнес в Росії. Також у компанії пояснили, що хочуть звести до мінімуму збої в глобальних операціях.

04:32 Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати нададуть нашій державі додаткові 100 мільйонів доларів. Гроші скерують на сферу безпеки.

03:46 Українські військові продовжують боронити нашу землю на Донецькому та Луганському напрямках. За добу ЗСУ відбили там 9 атак ворога.

03:40 Місія України в ОБСЄ застерегла інших членів організації, щодо нацизму Росії. Адже це становить небезпеку не лише для України. Також путінський терор загрожує Європі та світові. Щоб переконатися у нацистському векторі держави-окупанта, можна було б лише подивитися на звірства її солдатів. Членам ОБСЄ показали й публікацію російської пропаганди, де відкрито закликали до геноциду в Україні.

03:13 4-річного Сашка, якого шукали три тижні, знайшли мертвим. Хлопчик з бабусею намагався евакуюватися на човні із села Вишгородського району, що на Київщині. Журналістка Ольга Омелянчук повідомила, що човен обстріляли вороги.



4-річного Сашка знайшли мертвим / Фото з інстаграму матері Анни Яхно

01:54 У середу, 6 квітня, в Брюсселі відбудеться засідання НАТО, куди запросили й Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що головними його завданнями будуть:

нові домовленості з країнами-членами НАТО про постачання озброєння для України;

налагодження стосунків з Угорщиною. Саме членство в ЄС та НАТО робить Угорщину важливою для України. Адже рішення в цих організаціях приймається колегіально.

Цікаво Єврокомісія запускає механізм скорочення фінансування Угорщини

01:37 Росіяни, тікаючи, часто залишають чимало військової техніки. Вона стає трофеєм українських захисників, відтак починає працювати на благо української армії. Таку військову техніку та боєприпаси виявили бійці підрозділу Центру спецпризначення Військової служби правопорядку. Сталося це під час контрнаступальної операції. Де саме – у Генштабі не уточнювали.

00:35 Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України ракетами, зокрема й крилатими. Українські сили протиповітряної оборони збивають їх. Так, упродовж 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 8 крилатих ракет.