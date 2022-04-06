Також заплановані і міжнародні рейси. Час відправлення може змінюватись, тому слід стежити за оновленнями на офіційному сайті.

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Евакуаційні потяги 6 квітня

Краматорськ

13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів

16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів

17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

Інші рейси

13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро (квитки у продажу)

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 6 квітня

Польща

07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль (квитки у продажу)

08:30 – 715/716 Київ – Пас – Вінниця (11:25) – Пшемисль (квитки у продажу)

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин)

17:02 – 814/813 Львів – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин)

18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль (квитки у продажу)

19:13 – 67/68–910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм (квитки у продажу)

Словаччина

11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)

16:50 №961 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь (квитки у продажу)

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Чехія

квитки відсутні

Румунія

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень (квитки у продажу)

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