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Интересно Взрывы на Львовщине, крайне низкая вероятность наступления Беларуси: основное за 41 день войны

Эвакуационные поезда 6 апреля

Краматорск

13:00 – 274/273 Краматорск – Львов

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов

17:00 – 278/277 Краматорск – Львов

Другие рейсы

13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы

14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая

16:10 – 7931 Покровск – Днепр (билеты в продаже)

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 6 апреля

Польша

07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль (билеты в продаже)

08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Винница (11:25) – Пшемысль (билеты в продаже)

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты в продаже, оформлять до станции Ягодин)

17:02 – 814/813 Львов – Хелм (билеты в продаже, оформлять до станции Ягодин)

18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль (билеты в продаже)

19:13 – 67/68–910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм (билеты в продаже)

Словакия

11:35 №8661 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 13:49)

16:50 №961 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь (билеты в продаже)

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Чехия

билеты отсутствуют

Румыния

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия

14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена (билеты в продаже)

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