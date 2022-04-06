Спокійно було на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Житомирщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, Буковині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, Тернопільщині. Про це 24 каналу повідомили в ОП.
Важливо ЗСУ відбили низку сіл на Херсонщині, обстріл Дніпропетровщини: основне за 42 день війни
На Чернігівщині та Київщині розміновують населені пункти, звідки вигнали росіян.
Вінницька область
Окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт у Козятині. Обсяги ушкоджень ще з'ясовують, постраждалих немає.
Дніпропетровська область
У регіон за ніч прилетіли 2 російські ракети. Влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам з пальним на одному з заводів у Новомосковському.
Попередньо, обійшлось без жертв.
Львівська область
Пролунали вибухи в районі Радехова. Інформації про постраждалих вранці немає.
Херсонська область
Бої тривають на кордонах Миколаївщини та Дніпропетровщини. Більшість населених пунктів області перебувають на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ – без світла і води.
Зранку на тимчасово окупованих територіях області продовжуються бойові дії.
Харківська область
Росія продовжує хаотичні обстріли житлових районів Харків. Тривають бої на Ізюмському напрямку. ЗСУ вчора ліквідували там російські танки і вертоліт К-52.
Луганська область
Окупанти вночі обстрілювали житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев'ятьом приватним будинкам.
Донецька область
- Росіяни обстрілювали Очеретинську та Торецьку ОТГ. Є руйнування житла, одна жінка загибла.
- Ввечері були обстріли Мар'їнки та Авдіївки. Будинки також зазнали руйнування.
- Селища Нью-Йорк і Південне – без газу.
- Маріуполь у блокаді.
Гуманітарний вантаж не пропустили. Сьогодні продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.
Може зацікавити – ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно":