Про маршрути розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Важливо Сьогодні вдалося евакуювати у безпечні місця майже 4 тисячі українців, – Верещук
Евакуаційні коридори
- З Маріуполя до Запоріжжя – на власному транспорті.
- З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, але також відправлять автобуси із Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З Енергодара до Запоріжжя – на власному транспорті.
- З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Люди їхатимуть на власному транспорті, а також відправлять автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
- З Мелітополя до Запоріжжя. На власному транспорті та відправлять автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
- З Сєвєродонецька до Бахмута. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- З Лисичанська до Бахмута. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- З Попасної до Бахмута. Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- З Рубіжного до Бахмута.
- З селища Гірське до Бахмута. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13
До речі – Макрон заявив, що евакуація з Маріуполя неможлива після розмови з Путіним: