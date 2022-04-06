О маршрутах рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Важно Сегодня удалось эвакуировать в безопасные места почти 4 тысячи украинцев, – Верещук

Эвакуационные коридоры

  • Из Мариуполя в Запорожье – на собственном транспорте.
  • Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, но также отправят автобусы из Запорожья.
  • Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
  • Из Энергодара в Запорожье – на собственном транспорте.
  • Из города Гуляйполе в Запорожье. Люди будут ехать на собственном транспорте, а также отправят автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
  • Из Мелитополя в Запорожье. На собственном транспорте отправят автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
  • Из Северодонецка в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28
  • Из Лисичанска в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
  • Из Попасной в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • Из Рубежного в Бахмут.
  • Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13

Кстати – Макрон заявил, что эвакуация из Мариуполя невозможна после разговора с Путиным: