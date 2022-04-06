О маршрутах рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Важно Сегодня удалось эвакуировать в безопасные места почти 4 тысячи украинцев, – Верещук
Эвакуационные коридоры
- Из Мариуполя в Запорожье – на собственном транспорте.
- Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, но также отправят автобусы из Запорожья.
- Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
- Из Энергодара в Запорожье – на собственном транспорте.
- Из города Гуляйполе в Запорожье. Люди будут ехать на собственном транспорте, а также отправят автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
- Из Мелитополя в Запорожье. На собственном транспорте отправят автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
- Из Северодонецка в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28
- Из Лисичанска в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
- Из Попасной в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- Из Рубежного в Бахмут.
- Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13
Кстати – Макрон заявил, что эвакуация из Мариуполя невозможна после разговора с Путиным: