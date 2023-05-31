Санду окреслила важливі етапи, через які має пройти країна, аби досягнути цієї мети. Крім того, вона стверджує, що шлях до ЄС може допомогти вирішити "заморожений конфлікт".

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Що потрібно Молдові для вступу в ЄС

За словами Санду, секрет вирішення ситуації з Придністров'ям у Молдові полягатиме у проведенні економічних реформ і боротьбі з корупцією. Глава держави зазначає, що це поставить країну – одну з найбідніших у Європі – на чіткий шлях вступу до ЄС і покаже людям у Придністров'ї, що зв'язки з блоком, а не з Росією, принесуть користь їхньому життю.

Чим швидше ми підвищимо рівень життя, тим швидше ми матимемо шанс на возз'єднання,

– заявила президентка.

Вона також додала, що криза вартості життя перешкоджає зусиллям, спрямованим на підвищення рівня життя людей і зосередження на реформах, необхідних для вступу до ЄС, особливо на судовому фронті.

Росія перешкоджає планам Молдови

Уряд країни звинувачує Росію в перешкоджанні прагненню Молдови до членства в ЄС, розпалюючи нестабільність, підтримуючи прокремлівські політичні сили та організовуючи протести проти реформ, спрямованих на підвищення прозорості та верховенства права.

"На жаль, Росія залишатиметься джерелом нестабільності ще багато років. Ми відчуваємо спроби Росії дестабілізувати нашу країну і підірвати зусилля з розбудови сильних інститутів та демократичних процесів, і саме тому інтеграція в ЄС є для нас такою важливою", – наголосила Санду.

Варто додати, що президентка згадує про необхідність мирного вирішення ситуації з Придністров'ям, яке оголосило про незалежність у 1990 році. Хоча регіон, де проживає менше ніж 500 тисяч людей, не визнаний жодною країною ООН, "заморожений конфлікт" може зірвати будь-які шанси на вступ до ЄС.