Они пытались скрыть свои преступления, – Никифоров о полусожженных телах мирных людей в Буче

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал в эфире BBC о военных преступлениях российских оккупантов в Буче.

Он сказал, что трудно описать то, что на самом деле происходит сегодня в освобожденных от врага городах Киевской области. Речь идет о Буче, Гостомеле и Ирпене, передает 24 канал.

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Мы находим полусожженные тела людей. Так кто-то пытался скрыть свои преступления. Но очевидно, что у них не было достаточно времени. Эти картины ужасны,

– сказал в эфире Никифоров.

Также он рассказал о погибших людях со связанными руками и ногами, тела которых лежат на улицах. Среди них есть убитые выстрелом в затылок. Он отметил, что это именно гражданские люди, которые были казнены российскими военными.

"Сейчас наши военные зачищают освобожденные города Киевской области. Они ищут мины и другие вещи, которые после себя могли оставить военные России", – добавил он.

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