Вони намагалися приховати свої злочини, – Нікіфоров про напівспалені тіла мирних людей у Бучі

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров розповів в ефірі BBC про воєнні злочини російських окупантів у Бучі.

Він сказав, що важко описати те, що насправді відбувається сьогодні у звільнених від ворога містах Київської області. Йдеться про Бучу, Гостомель та Ірпінь, передає 24 канал.

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Ми знаходимо напівспалені тіла людей. Так хтось намагався приховати свої злочини. Але очевидно, що в них не було достатньо часу. Ці картини жахливі,

– сказав в ефірі Нікіфоров.

Також він розповів про загиблих людей зі зв’язаними руками та ногами, тіла яких лежать на вулицях. Серед них є вбиті пострілом в потилицю. Він зазначив, що це саме цивільні люди, які були страчені російськими військовими.

"Зараз наші військові зачищають звільнені міста Київської області. Вони шукають міни та інші речі, які після себе могли залишити військові Росії", – додав він.

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