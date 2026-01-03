От водителя автобуса до кровавого диктатора: кто такой Николас Мадуро

Соединенные Штаты объявили об успешной спецоперации в Венесуэле, в результате которой задержали президента страны Николаса Мадуро. Он возглавлял государство с 2013 года.

По сообщению Дональда Трампа, Мадуро вместе с женой были вывезены из Венесуэлы во время операции американских сил. Биографию и политический путь Николаса Мадуро рассказывает 24 Канал.

Кто такой Николас Мадуро?

Николас Мадуро начал свою карьеру как водитель автобуса, впоследствии стал профсоюзным лидером.

В начале 1990-х Николас Мадуро присоединился к социалистическому объединению MBR-200 (Революционное боливарианское движение) под руководством Уго Чавеса. Его также считают одним из основателей Движения V республики, которое фактически сформировалось на базе MBR-200.

После неудачного государственного переворота Чавеса в 1992 году, когда лидера посадили, Мадуро активно участвовал в кампании за его освобождение. Именно в этот период начались его романтические отношения с Силией Флорес, которая была адвокатом Чавеса и впоследствии стала его женой.

В 1998 году Мадуро в составе партии "Движение V республики" поддерживал Чавеса во время его президентской кампании, которая завершилась победой последнего.

Позже Мадуро занимал должности министра иностранных дел и вице-президента во время президентства Чавеса.

После его смерти Мадуро победил на президентских выборах и возглавил страну 5 марта 2013 года, но его легитимность неоднократно ставилась под сомнение как оппозицией внутри Венесуэлы, так и международным сообществом.

США, ЕС и другие страны вводили санкции против Мадуро и его окружения из-за нарушения прав человека, фальсификации выборов и авторитарного стиля управления. А впрочем, режим оставался на плаву благодаря поддержке силовых структур и союзников из России, Китая и Ирана.

Каким было президентство Мадуро?

Коалиция под руководством PSUV (Объединенной социалистической партии) имеет 256 из 277 мест в Национальном собрании, законодательном органе Венесуэлы. Также правительство Мадуро получило контроль над исполнительной властью, большей частью судебной системы и имеет влияние на Национальный избирательный совет (CNE) – орган, ответственный за организацию выборов.

Под руководством Мадуро Венесуэла столкнулась с гиперинфляцией. ВВП сократился на 70%, национальная валюта боливар обесценилась. В 2015 году инфляция составляла 180%, а в 2017 году началась гиперинфляция – показатели достигли 130 000%. Как писало издание Bloomberg, валюта в Венесуэле настолько обесценилась, что для покупок в магазине купюры было проще не считать, а взвешивать.

Не менее болезненным для страны стал продовольственный кризис. С полок магазинов исчезли даже основные товары: сахар, растительное масло и туалетная бумага. Уровень дефицита пищи составлял от 50 до 80%. Из-за недостатка картофеля в 2015 году сеть фаст-фуда "McDonalds" заменила популярную в меню картофель фри на юкку фри (более дешевый корнеплод, который выращивают в Латинской Америке).

Добыча нефти в стране упала почти в 10 раз, хотя Венесуэла имеет крупнейшие в мире запасы сырой нефти. Парадоксально, но в стране даже возник дефицит бензина в 2015 – 2016 годах. Позже Венесуэла таки нарастила добычу нефти, но не достигла и трети объемов, которые были в 90-х годах.

На фоне экономического упадка с 2015 года из страны эмигрировало 7,7 миллиона человек – в основном в Колумбию.

7 декабря 2023 года Мадуро заявил о присоединении к Венесуэле региона Гаяна-Эссекибо, который занимает почти 60% территории соседней Гайаны. Военной операции так и не произошло, хотя на "референдуме" 95% граждан страны якобы поддержали оккупацию.

Протесты против Мадуро продолжались и в июле 2024 года, когда тот снова "победил" на выборах. В результате столкновений погибли по меньшей мере 20 человек, а 1000 были задержаны.



Протесты в Венесуэле / Фото informator.news

3 января 2026 года элитные подразделения армии США "Дельта" захватили Николаса Мадуро вместе с его женой.

По словам президента США Дональда Трампа, дом Мадуро – настоящая крепость.

"В его доме были стальные двери и так называемое "безопасное помещение", полностью окруженное сталью. Он даже не успел приблизиться к этому месту... Мы были готовы, у нас были мощные газовые резаки и все необходимое, чтобы прорезать сталь, но это не понадобилось", – рассказал Трамп.

В чем США обвиняют Мадуро?