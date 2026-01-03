Від водія автобуса до кривавого диктатора: хто такий Ніколас Мадуро

Сполучені Штати оголосили про успішну спецоперацію у Венесуелі, в результаті якої затримали президента країни Ніколаса Мадуро. Він очолював державу з 2013 року.

За повідомленням Дональда Трампа, Мадуро разом із дружиною були вивезені з Венесуели під час операції американських сил. Біографію та політичний шлях Ніколаса Мадуро розповідає 24 Канал.

Хто такий Ніколас Мадуро?

Ніколас Мадуро почав свою кар’єру як водій автобуса. На початку 1990-х він приєднався до соціалістичного об’єднання MBR-200 (Революційний боліваріанський рух) під проводом Уго Чавеса. Його також вважають одним із засновників "Руху V республіки", який фактично сформувався на базі MBR-200.

Після невдалого державного перевороту Чавеса у 1992 році, коли лідера ув’язнили, Мадуро активно брав участь у кампанії за його звільнення. Саме в цей період розпочалися його романтичні стосунки з Сілією Флорес, яка була адвокаткою Чавеса і згодом стала його дружиною.

У 1998 році Мадуро у складі партії "Рух V республіки" підтримував Чавеса під час його президентської кампанії, яка завершилася перемогою останнього.

Пізніше Мадуро обіймав посади міністра закордонних справ і віце-президента під час президентства Чавеса.

Після його смерті Мадуро переміг на президентських виборах і очолив країну 5 березня 2013 року, але його легітимність неодноразово ставилася під сумнів як опозицією всередині Венесуели, так і міжнародною спільнотою.

США, ЄС та інші країни вводили санкції проти Мадуро та його оточення через порушення прав людини, фальсифікації виборів та авторитарний стиль управління. А втім, режим залишався на плаву завдяки підтримці силових структур і союзників із Росії, Китаю та Ірану.

Яким було президентство Мадуро?

Коаліція під керівництвом PSUV (Об'єднаної соціалістичної партії) має 256 із 277 місць у Національних зборах, законодавчому органі Венесуели. Також уряд Мадуро отримав контроль над виконавчою владою, більшою частиною судової системи та має вплив на Національну виборчу раду (CNE) – орган, відповідальний за організацію виборів.

Під керівництвом Мадуро Венесуела зіткнулася з гіперінфляцією. ВВП скоротився на 70%, національна валюта болівар знецінилася. У 2015 році інфляція становила 180%, а у 2017 році почалася гіперінфляція – показники сягнули 130 000%. Як писало видання Bloomberg, валюта у Венесуелі настільки знецінилась, що для покупок у магазині купюри було простіше не рахувати, а зважувати.

Не менш болючим для країни стала продовольча криза. З полиць магазинів зникли навіть основні товари: цукор, рослинна олія і туалетний папір. Рівень дефіциту їжі становив від 50 до 80%. Через нестачу картоплі у 2015 році мережа фаст-фуду "McDonalds" замінила популярну в меню картоплю фрі на юкку фрі (дешевший коренеплод, який вирощують у Латинській Америці).

Видобуток нафти в країні впав майже в 10 разів, хоча Венесуела має найбільші у світі запаси сирої нафти. Парадоксально, але в країні навіть виник дефіцит бензину у 2015 – 2016 роках. Пізніше Венесуела таки наростила видобуток нафти, але не досягла й третини обсягів, які були в 90-х роках.

На тлі економічного занепаду з 2015 року з країни емігрувало 7,7 мільйона осіб – здебільшого в Колумбію.

7 грудня 2023 року Мадуро заявив про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, який займає майже 60% території сусідньої Гаяни. Військової операції так і не сталося, хоча на "референдумі" 95% громадян країни нібито підтримали окупацію.

Протести проти Мадуро тривали й у липні 2024 року, коли той знову "переміг" на виборах. Внаслідок сутичок загинуло щонайменше 20 людей, а 1000 було затримано.



Протести у Венесуелі / Фото informator.news

3 січня 2026 року елітні підрозділи армії США "Дельта" захопили Ніколаса Мадуро разом з його дружиною.

За словами президента США Дональда Трампа, будинок Мадуро – справжня фортеця.

"У його будинку були стальні двері і так зване "безпечне приміщення", повністю оточене сталлю. Він навіть не встиг наблизитися до цього місця… Ми були готові, у нас були потужні газові різаки і все необхідне, щоб прорізати сталь, але це не знадобилось", – розповів Трамп.

У чому США звинувачують Мадуро?