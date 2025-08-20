Предоставление предприятиям статуса критически важных - прямые полномочия военной администрации, что четко определено законом. Столичная мэрия вовремя подала всю информацию, которая была от нее нужна, поэтому заявления начальника КГВА Тимура Ткаченко – манипулятивны и неправдивы.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

Что известно об этом?

Информация, распространенная начальником КГВА о якобы невыполнении или несвоевременном выполнении городской государственной администрацией поручений, связанных с порядком предоставления столичным предприятиям устава критических, манипулятивная и такая, что не соответствует действительности. Вопрос признания предприятий критически важными и утверждения критериев, изменений и дополнений к ним четко определены законом как прямые полномочия Киевской городской военной администрации,

– говорится в сообщении КГГА.

В мэрии Киева отмечают, что структурные подразделения КГГА вовремя подготовили обращение с необходимым пакетом документов и подали на согласование Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины еще 13 августа. Соответствующий скан документа КГГА обнародовала вместе с заявлением.



Соответствующий документ / Скан с сайта КГГА

"Об этом точно известно начальнику военной администрации. Однако, к сожалению, до сих пор КГГА до сих пор не получила соответствующего согласования от министерства. Кроме того, ряд жизненно важных вопросов, в том числе и о признании критичности предприятий, продолжает в течение длительного времени находиться без рассмотрения начальника КМВА по непонятным причинам",– отмечают в КГГА.

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный также отметил, что руководителю КГГА Тимуру Ткаченко известно о своевременной подаче документов на согласование. По его словам, заседала рабочая группа, куда входят в том числе также заместители начальника КГГА.

При этом руководитель аппарата КГГА отметил, что в "подвешенном" состоянии из-за изменений находится небольшое количество предприятий. В то же время есть гораздо больше предприятий, для которых критерии не менялись, но их документы начальник КГВА не подписывает без объяснений причин.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что КГГА вовремя не подали изменения в распоряжение о порядке предоставления предприятиям статуса критических.