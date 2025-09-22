Россияне активизировались на Юге. Они пытаются выйти на окраины Приморского на Ореховском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны юга Владислава Волошина Укринформу.

Какова ситуация на Ореховском направлении?

Российская армия взялась штурмовать Ореховское направление каждый день.

На направлении Приморское – Плавни – Каменское противник ежедневно проводит свои штурмовые действия, пытаясь окончательно захватить населенные пункты Каменское и Плавни, и пытается выйти на окраины Приморского,

– рассказал Волошин.

Он добавил, что, захватив эти населенные пункты, оккупанты будут пытаться создать плацдарм для дальнейшего наступления на Степногорск и продвижения вдоль бывшего Каховского водохранилища до Кушугума и Балабиного, которые являются южными пригородами Запорожья.

ВСУ активно противостоят врагу, в частности проводят поисково-ударные действия и уничтожают группы оккупантов, которые пытаются прорываться в указанные населенные пункты.

