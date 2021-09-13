Организация, веками спасающая жизни: увлекательная история создания Красного Креста
Источник:"Одна история" на 24 канале
Участники Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца ежегодно приходят на помощь сотням тысяч людей в беде. Организация насчитывает более 100 миллионов работников и волонтеров из 192 стран мира.
- 1Основатель увидел бой в Сольферино
- 2Конференция по работе медиков на поле боя
- 3Как возникли повязки с красным крестом
- 4В Женеве создали Международный комитет Красного Креста
- 5Организация вышла за пределы Европы
- 6Что такое Агентство военнопленных
- 7Почему возник знак Красного Полумесяца
- 8Красный Крест во времена Второй мировой войны
- 9Красный Крест помогал странам после войны
Во второй половине XIX века в Швейцарии создали специальный Комитет, целью которого было защищать жизнь и достоинство жертв вооруженных конфликтов. Через некоторое время эта организация стала частью международного движения, которое сегодня насчитывает более 100 миллионов работников и волонтеров из 192 стран мира.
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Сейчас их деятельность не ограничивается помощью пострадавшим от вооруженных конфликтов. В то же время они организуют спасательные операции во время возникновения чрезвычайных ситуаций или природных катастроф в любом государстве.
Таким образом участники сообщества ежегодно приходят на помощь сотням тысяч людей в беде. Речь идет о международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца.
Основатель увидел бой в Сольферино
До середины XIX века в мире не было ни одной эффективной системы обеспечения раненых в бою солдат медикаментами и врачами. Идея основания таковой пришла в голову швейцарскому бизнесмену Анри Дюнану.
В 1859 году ему довелось стать свидетелем кровавой битвы на просторах Италии. Сюда Дюнан прибыл с целью обсудить с французским императором Наполеоном III трудности своего бизнеса в Алжире, который в то время был оккупирован Францией.
Вечером 24 июня, в местечке Сольферино, его застал бой между военными Австрийской империи и Франции. Бизнесмен был шокирован последствиями противостояния, в частности, отсутствием элементарной медицинской помощи раненым.
В организации работают миллионы волонтеров / Фото с сайта Красного Креста
Когда мужчина вернулся в Женеву, свои впечатления от тех событий он изложил в книге "Воспоминания о Сольферино". В 1862 году за собственные средства Дюнана эта книга вышла в свет. В то же время бизнесмен активно пропагандировал идею создания добровольных организаций, которые бы помогали участникам боевых действий.
Также он призвал к разработке и подписанию международных договоров, которые бы гарантировали безопасность медикам на поле боя. Так, 9 февраля 1863 года, Анри Дюнан, сотрудничая с еще четырьмя представителями влиятельных женевских семей, основал "Комитет пяти".
Конференция по работе медиков на поле боя
Через 8 дней организацию переименовали в "Международный комитет помощи раненым". Уже в октябре 1863 года членам удалось организовать первую Международную конференцию, на которой обсуждали методы улучшения работы медицинских служб на поле боя.
В 1863 ввели повязки с красным крестом / Фото с сайта Красного Креста
В конференции приняли участие 36 делегатов из разных стран. Все они поддержали предложения об учреждении национальных обществ помощи раненым солдатам и использовании в этих целях волонтеров.
Как возникли повязки с красным крестом
Кроме того, было принято ввести для медицинского персонала общий символ – повязки с красным крестом. По ним участники боевых действий должны были бы узнавать представителей гуманитарной помощи и воздержаться от жестоких действий в отношении них.
В августе 1864 года созвали очередную конференцию, на которой утвердили первую Женевскую конвенцию "Об улучшении положения раненых в полевых армиях". Документ подписали представители 12 стран среди которых, кроме Швейцарской Конфедерации, были Бельгия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Пруссия и другие.
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В Конвенции прописали правила, которые гарантировали защиту во время вооруженного конфликта раненым, медицинскому персоналу и гуманитарным учреждениям. Также установили основные требования для признания Международным комитетом созданных национальных обществ: такое общество должно было быть признанным собственным правительством, а правительство должно быть членом Женевской конвенции.
В Женеве создали Международный комитет Красного Креста
В течение последующих лет национальные комитеты движения были созданы почти во всех европейских странах. В 1876 году в Женеве утвердили очередное название, которое остается действующим до сих пор – Международный комитет Красного Креста.
Число подписавших Конвенцию стран неуклонно росло и движение приобретало популярность по всему миру. В 1901 году, когда впервые вручалась Нобелевская премия мира, ее было решено отдать совместно Анри Дюнану и известному пацифисту – Фредерику Пасси.
Такое достижение способствовало популяризации и признанию организации. Так, через 50 лет после основания Красного Креста в мире насчитывалось 45 национальных обществ помощи раненым.
Организация вышла за пределы Европы
Кроме того, движение успешно вышло далеко за пределы Европы и Северной Америки. К нему присоединились Бразилия, Аргентина, Куба, Китайская Республика, Южно-Африканская Республика и другие.
Организация действовала во время Первой мировой войны / Фото с сайта Красного Креста
Деятельность организации успешно процветала, пока мир не заполонила Первая мировая война. Тогда участники Конвенции столкнулись с чрезвычайными трудностями. Работники Красного Креста помогали медицинским службам всех европейских стран, а также В США и Японии.
Что такое Агентство военнопленных
В октябре 1914 года Международный комитет учредил Агентство военнопленных. До конца года в нем работало 1 200 человек, в основном ими были волонтеры. Благодаря их работе около 200 тысяч пленников смогли вернуться домой.
Каталог Агентства военнопленных насчитывал более 7 миллионов карточек, которые отвечали лицам пропавших без вести или взятых в плен. Этот каталог помог идентифицировать более 2 миллионов пленников, которые были заключены в тюрьму врагами.
Кроме этого, Международный комитет Красного Креста пристально следил за выполнением сторонами конфликта Женевских конвенций. Так, во время первого использования в боевых действиях химического оружия, организация выразила серьезный протест. Также Красный Крест организовывал проверки лагерей военнопленных и помогал гражданскому населению.
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После войны, в 1920 году, возвращением пленных домой занялась вновь созданная организация Лига Наций, в частности, норвежский дипломат Фритьоф Нансен. Он ввел так называемый нансенов паспорт, документ, который выдавали беженцам, потерявшим гражданство.
Благодаря этому Нансена в 1922 году также наградили Нобелевской премией мира. Международный комитет Красного Креста также получил в период войны такую награду. Эта премия была единственной Нобелевской наградой, которую вручали на протяжении 1914 – 1918 годов.
Почему возник знак Красного Полумесяца
В 1919 году Международное движение Красного Креста вновь расширилось. Так, в Париже учредили международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а к основному защитному символу общества добавились другие официальные опознавательные знаки.
Самым распространенным, конечно, оставался Красный крест на белом фоне. Он был создан на подобии швейцарского флага, лишь в других цветах. Тем не менее, для мусульманских солдат такой символ был неуместным.
Неравнодушные могут стать волонтерами / Фото с сайта Красного Креста
Еще со времен Русско-турецкой войны представители гуманитарной помощи использовали в роли защитного символа Красный Полумесяц. Он стал еще одним узнаваемым знаком Международного движения.
Далее к Красному Кресту присоединилась израильская организация, создавшая собственную эмблему с изображением Красной Звезды Давида. Впоследствии она стала известной под названием "красный кристалл", однако так и не стала официально признанным символом. Отдельный символ использует также иранская организация – на ней изображен красный лев с солнцем.
Красный Крест во времена Второй мировой войны
Во время Второй мировой войны Красный Крест занимался идентичной деятельностью, как и в период Первой мировой. К концу войны 179 делегатов Движения провели около 13 тысяч посещений лагерей военнопленных в 41 стране.
Большим препятствием был тот факт, что немецкую организацию Красного Креста контролировали нацисты, поэтому Международному комитету так и не удалось достичь с ними существенных договоренностей.
Кроме того, легально обязанными к соблюдению требований Женевской конвенции не были Советский Союз и Япония. Нацистская Германия дала разрешение передавать посылки в концентрационные лагеря лишь в 1943 году, но лишь при условии, когда Комитет знал точные имена адресатов и их расположение.
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В то же время одному из делегатов Международного движения в Берлине, швейцарскому офицеру Морису Росселю, удалось посетить Аушвиц и Терезинштадт. Спустя 35 лет его воспоминания были обнародованы в документальном фильме "посетитель от живых".
В марте 1945 году нацисты в конце концов разрешили посещать концентрационные лагеря, с условием, что все делегаты останутся там до конца войны. Одним из таких волонтеров стал Луи Гефлигер. Последнему удалось предотвратить уничтожение концлагеря Маутгаузен-Гузен.
Он сообщил о планах немцев и таким образом сумел спасти 60 тысяч заключенных. Однако Международному комитету пришлось осудить такие действия делегата, ведь это поставило под угрозу репутацию Красного Креста, как нейтральной организации во время конфликта.Обратите внимание! В 1944 году Международный комитет получил еще одну Нобелевскую премию мира. Как и во время Первой мировой войны, это была единственная награда, которую присуждали в период боевых действий.
Красный Крест помогал странам после войны
После войны Красный Крест с национальными обществами оказывал помощь странам, наиболее пострадавшим от конфликта. Перед столетним юбилеем Международный комитет Красного Креста совместно с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца вшанувались третьей Нобелевской премией мира.
Сегодня каждое национальное общество организации базируются на работе специалистов и волонтеров. Они предоставляют различные услуги, реагируют на чрезвычайные ситуации и помогают жертвам войны. Также участники движения проводят учения по оказанию первой помощи и разыскивают пропавших без вести в результате природных катаклизмов или вооруженных конфликтов.
Организация работает в 192 странах мира / Фото с сайта Красного Креста
Национальные общества сотрудничают с органами власти и оказывают помощь правительству при реализации гуманитарной помощи. Стать волонтером своего национального общества Красного Креста может стать любой гражданин, который стремится помогать пострадавшим.