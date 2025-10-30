Не взлетит: авиаэксперт раскрыл правду о российском "Буревестнике"

Россия снова пытается запугать мир заявлениями о ракете "Буревестник", якобы оснащенной ядерным двигателем. Кремлевские пропагандисты распространяют угрозы о ее возможном запуске по Украине, пытаясь показать собственную силу.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что в теории такая ракета могла бы существовать, однако есть нюанс, который все меняет. Именно он и стал причиной, почему "Буревестник" до сих пор остается только на бумаге.

Почему "Буревестник" не может взлететь?

Константин Криволап отметил, что принцип действия ракеты предусматривает использование реактора для создания тяги путем нагревания воздуха. Впрочем, удержать стабильность между энерговыделением и скоростью потока почти невозможно даже при современных технологиях. Аналогичные попытки делали в США еще в 1960-х годах, но из-за сложности и опасности проект закрыли.

Теоретически такая ракета может существовать, но чтобы она летала с ядерным двигателем – в это я не верю. Это слишком сложный инженерный процесс, который трудно реализовать даже при современных технологиях,

– пояснил авиационный эксперт.

Именно техническая невозможность сделать двигатель стабильным превращает "Буревестник" в миф. После многих неудачных запусков Россия так и не смогла создать работоспособный образец, что подтверждает провал амбициозного проекта.

Опасные эксперименты России

Несмотря на технические провалы, Москва продолжает экспериментировать с ракетами, подвергая людей смертельной опасности. Во время одного из таких испытаний погибло по меньшей мере семь человек, когда они работали с ядерным двигателем. После взрыва радиационные всплески зафиксировали метеорологи в Финляндии и Норвегии.

Они занимались этим двигателем, и произошла вспышка радиоактивности, который заметили норвежские и финские метеорологи. Это доказывает, насколько опасными являются эти эксперименты,

– подчеркнул Криволап.

Он отметил, что подобные попытки не имеют военного смысла, ведь создают лишь угрозу для окружающей среды и персонала. Зато Кремль пытается подать свои неудачи как "научные прорывы", поддерживая образ технологической сверхдержавы.

"Буревестник" как инструмент российской пропаганды

После серии неудачных испытаний Россия сделала "Буревестник" частью информационной кампании. Государственные медиа распространяют заявления о якобы готовности запустить ракету по Киеву, пытаясь запугать Запад и собственное население.

Это рисование картинок для собственной публики. Для Европы и мира это ничего не значит, ведь никто не видел ни ядерных испытаний, ни полета этого "Буревестника",

– отметил авиационный эксперт.

Мир не получил никаких доказательств существования этой ракеты. Криволап подытожил, что "Буревестник" стал символом нереализованных амбиций Кремля – наиболее опасным для самой России и бесполезным для войны, которую она развязала.

Что известно об испытаниях ракеты "Буревестник"?