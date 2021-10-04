Остались жена и двое детей: что известно об убитом в Чернигове полицейском Артуре Ерохине

В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате инцидента один из правоохранителей – Артур Ерохин скончался.

Что известно об Артуре Ерохине

Согласно данным декларации, погибший занимал должность старшего оперуполномоченного отдела борьбы преступлений, связанными с торговлей людьми. Известно также, что он имел звание капитана Национальной полиции.

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В Едином государственном реестре декларации также отмечается, что у Артура Ерохина остались молодая жена и двое детей – Святослав и Каролина.

На своей странице в фейсбуке Вероника Ерохина опубликовала пост, в котором поблагодарила супруга за дочь и сына и пообещала оставаться сильной.

Ты подарил самое большое богатство – этих прекрасных, золотых два сердечка. Я все выдержу!! Я сильная!!! Честно!!!! Я обещаю!!! Все ради них!!!! Мы не забудем тебя никогда!!! Ты рядом будешь, я знаю, я верю, ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел. Настоящие родители в наше время – это все же редкость,

– написала женщина.

У Артура Ерохина остались жена и дети / Фото из Фейсбука Вероники Ерохиной

Убийство полицейского: коротко

В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей убила местного капитана полиции. В то же время преступники сильно ранили другого правоохранителя.

На момент нападения мужчины были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Сейчас пострадавший полицейский находится в реанимации.

Конфликт, переросший в избиение, возник в магазине, из-за того, что правоохранители сделали замечание компании молодых людей, которые шумно вели себя.

К слову В Чернигове 4 октября попрощаются с Артуром Ерохиным: полицейским, которого убили подростки

Текст публикации Вероники Ерохиной:

Ты подарил самое большое богатство...этих прекрасных, золотых два сердечка. Я все выдержу!! Я сильная!!! Честно!!!! Я обещаю!!! Все ради них!!!! Мы не забудем тебя никогда!!! Ты рядом будешь… Я знаю… я верю… ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел… Настоящие родители в наше время – это все же редкость.