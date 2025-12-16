С Херсонщины на Урал: трагическая история украинского мальчика, который остался сиротой в России

Остап Тополин (имена изменены из соображений безопасности) – один из сотен тысяч украинских детей, которых вывезли в Россию после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В хаосе событий он потерял отца, друзей, дом и Родину.

Применив собственную методику на основе ИИ, Texty.org.ua и NZZ нашли мальчика на Урале, где его отдали на усыновление. Подробнее о расследовании читайте в материале 24 Канала.

Где мальчик жил до полномасштабного вторжения?

Местом исчезновения Остапа в государственной базе пропавших детей указаны Олешки, расположенные на левом берегу Днепра напротив Херсона.

Мать мальчика трагически погибла, когда ему было 5 лет, поэтому он жил вместе с отцом и его гражданской женой в частном доме на окраине города.

Василий Тополин имел теплицу и зарабатывал на жизнь продажей собственноручно выращенных овощей и цветов. На спутниковых снимках видно его огород с теплицами позади дома.

Мужчина старательно заботился о сыне, ежедневно отвозил его на велосипеде в школу в нескольких километрах от дома. Однако из-за начала полномасштабной войны первый учебный год стал для Остапа последним на украинском языке.



Спутниковый снимок Олешек до полномасштабной войны / Фото Texty.org.ua

Как семья оказалась в России?

Часть Херсонщины оказалась под оккупацией, ситуация обострилась, начались аресты и запугивания. По неизвестным причинам Василий Тополин попадал к врагу "на подвал" – так называют места, где российские силовики пытают людей.

Уже вскоре отца поставили перед выбором: либо он отдает мальчика в российскую школу, или его лишают родительских прав. Однако через несколько недель осенью 2022 года обучение прекратилось из-за приближения линии фронта.

Он никому ничего не сказал, когда выезжал. Там какая-то кума была, отдал ей ключи от дома, от гаража, от погреба и уехал... Мальчик такой рассудительный, шустрый. Мы все хотели в гости к ним поехать, но уже не успели,

– вспоминает старший брат мужа Юрий, который живет на Западе Украины.

Василий Тополин согласился на "предложение" оккупационных властей и переехал вместе с сыном за 2 200 километров – на край Азии. Вероятно, их вывезли сначала автобусом в Крым, а уже оттуда поездом или самолетом на Урал.



Куда переехали Остап с отцом / Графика NZZ

К слову, российские власти проталкивали такие переселения с помощью жилищных сертификатов, которые предлагали украинским беженцам. Поэтому Василий Тополин решил поселиться в Нижнем Тагиле, российское гражданство получил и его сын.

Весной 2023 года Остап с отцом, вероятно, жили в местном общежитии. В собственную квартиру на южной окраине города они переехали в августе.

Как мальчик стал сиротой?

В декабре 2023 года Василий Тополин ушел из дома и не вернулся. Мужчину нашли мертвым в лесу вблизи их дома, причину смерти власти не сообщают.

Однако вместо того, чтобы сообщить об осиротевшем мальчике украинским органам власти и попытаться разыскать других его родственников, россияне отдали Остапа в детский дом.

В анкете, появившейся на сайте для усыновления в начале 2024 года, он описан как спокойный, трудолюбивый и послушный. Об украинском происхождении там не упоминается.



Анкета Остапа на российской платформе для усыновления / Иллюстрация NZZ

После того, как в июне 2024 года Остап покинул детский дом, он мог вернуться в свою школу № 25 в Нижнем Тагиле. Имя ребенка расследователи нашли в списке зачисленных на дополнительные занятия.

Куда он делся из детского дома? Родственница Остапа, которая живет на территории России, утверждает, что его взяла под опеку учительница начальной школы. Это невозможно доказать, но с платформы для усыновления его анкета исчезла,

– говорится в материале.

Есть ли у Остапа шансы вернуться домой?