Остаться над схваткой: станет ли игра Гетманцева в дилемме НДФЛ проигрышной

Несмотря на положительное голосование в первом чтении по всем правительственным законопроектам, передать НДФЛ из местных бюджетов в государственный 1 октября парламент вряд ли успеет. Правительство получает упреки, что проекты были брошены в авральный режим.

Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев ведет свою игру и "умывает руки". В то же время коллеги подозревают его в конфликте интересов в игорном бизнесе, информирует 24 Канал.

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Даниил Гетманцев пытается оставаться над схваткой вокруг НДФЛ

Вместе с началом бюджетного процесса-2024 Кабмин отправил в Верховную Раду законопроекты №10037 и №10038 об изменениях в Бюджетный кодекс и государственный бюджет Украины на 2023 год, которые возмутили общество из-за идеи изъять в полном объеме с 1 октября 2023 года из местных бюджетов налог на доходы военных и силовиков (НДФЛ) и до 31 декабря 2024 передать его в специальный фонд Государственного бюджета. В настоящее время 75 процентов НДФЛ остается территориальным общинам и только 25 процентов уходит в госбюджет.

Базовый в этом плане проект №10037 нашел поддержку 236 депутатов, но дьявол прячется в деталях: время внесения правок ко второму чтению сессионный зал не продлил. Следовательно, шансов на то, что удастся направить НДФЛ в бюджет уже через пару недель, почти нет.

Дискуссия вокруг военного НДФЛ сильно поделила общество и политикум на тех, кто за и против. Сторонники перераспределения НДФЛ подчеркивают, что на фоне колоссального дефицита госбюджета (750 миллиардов гривен за 8 месяцев 2023 года), ограничивающего возможность финансирования армии, местные бюджеты стали профицитными (80,6 миллиарда гривен за 7 месяцев 2023 года). И именно на средства налога с доходов военных.

За январь-июль текущего года собрано 172,4 миллиарда гривен НДФЛ, что составляет 66,7 процента всех доходов местных бюджетов. Более трети обеспечили поступления НДФЛ военнослужащих (в январе-июле 2023 года – 59,2 миллиарда гривен).

Поэтому, якобы, совершенно справедливо забрать военный НДФЛ в спецфонд бюджета и потратить: одну половину на приобретение военной техники, другую – на производство и закупку дронов. Вместо того чтобы высаживать клумбы и перекладывать брусчатку в городах.

Оппоненты отмечают, что утверждение об очень высокой профицитности местных бюджетов не соответствует действительности. Заметим, что ситуация очень неравномерная.

Профицит более чем в 10 процентов имеют 904 из 1646 местных общин, остальные 742 общины имеют профицит бюджета ниже 10 процентов, а у еще 227 общин – дефицит. Без НДФЛ от военных дефицитными станут бюджеты некоторых городов-миллионников. Кроме того, прифронтовые и пострадавшие от войны регионы настаивают на учете их особой ситуации и просят предусмотреть дотации.

Ожидаемая сумма, на которую станет меньше средств в местных и больше в государственном бюджете, в следующем году составляет 93,7 миллиарда гривен. А если это все же удастся сделать с 1 октября этого года, плюс еще 25,8 миллиарда гривен.

Представители местных властей тоже присоединились к дискуссии. Ассоциация общин советует засчитать НДФЛ в бюджеты населенных пунктов по месту постоянной регистрации военных, а не по месту дислокации воинской части. Это также логично, поскольку община, которая воспитала защитника Украины и примет расходы по его адаптации после войны, должна иметь право на средства НДФЛ.

Пожалуй, всем понятно, что изъятие из местных бюджетов всего НДФЛ военных сильно усложнит их финансирование и поставит под угрозу едва ли не единственно удачно проведенную реформу – децентрализацию. Именно поэтому за считанные дни появился ряд альтернативных законопроектов, не прошедших сито бюджетного комитета.

Например, член налогового комитета Нина Южанина предлагала оставить военные НДФЛ на местах, но 70 процентов тратить на меры поддержки безопасности и обороны по обращению подразделений, а 30 процентов – на нужды территориальной обороны. Ее коллега Галина Васильченко считала, что местным бюджетам нужно оставить 50 процентов (с целевым использованием на военные нужды), а остальное отдать в спецфонд на оборону.

Было еще несколько депутатских законопроектов. Однако ни одного от председателя налогового комитета Даниила Гетьманцева.

Более того, есть информация, что проекты были брошены правительством в авральном режиме по договоренности с поддержавшим их бюджетным комитетом. Причина этого, вероятно, другой комитет – по финансам, налоговой и таможенной политике (главой которого является Даниил Гетманцев) – не выполнил своей миссии и не подготовил вовремя нужные изменения.

То, что именно налоговый комитет должен заняться проблемой налога на доходы военных, косвенно признавал сам Гетманцев. В частности, в июле в своем телеграм-канале он подтвердил наличие дискуссии вокруг профицита местных бюджетов из-за военного НДФЛ, сомнительных бюджетных закупок на местном уровне и сложности с выполнением оборонного бюджета.

Как часть возможного решения предлагается передать все или часть (сверх существующих нормативов распределения) НДФЛ по денежному обеспечению военных в государственный бюджет. Или ограничить местные закупки некритических товаров и услуг, в частности, установив определенные минимальные лимиты на расходы на безопасность и оборону,

– написал он.

Уже в августе Гетманцев публикует новую статью под заголовком "Военные стали двигателем местных бюджетов. Это хорошо?", где опять же констатирует наличие проблемы, но не предлагает никаких шагов для ее решения: ни проектов, ни общественных обсуждений. Лишь в конце посылает месседж правительству и Минфину, чтобы они "на основе консультаций с органами местной власти и местного самоуправления" дали ответ на поднятые им вопросы.

И, наконец, в сентябре, за несколько дней до голосования трех вышеупомянутых законопроектов, издает авторскую колонку, где повторяет аргументы сторон "за" и "против". Кроме того, нардеп намекает, что стремится остаться над схваткой.

Это действительно непростой вопрос поиска баланса между растущими потребностями обороны и обеспечением финансовой базы местного самоуправления. И это уже задача Минфина, который сводит государственный бюджет, в том числе в части межбюджетных отношений, поддержать такие общины за счет дополнительной дотации или субвенции,

– отмечает глава налогового комитета.

Позиция очень удобная: не брать на себя ответственность за решение потенциально непопулярной, но крайне неотложной в условиях войны проблемы. Сосредоточиться на "благодарных" с точки зрения пиара темах. Действительно, быть автором концепции, возвращающей на несколько шагов назад реформу децентрализации, не так почетно, как Робин Гудом, отбирающим сверхприбыли у богатых (банков, казино, сигаретных магнатов, магазинов дьюти-фри) и "раздающим это бедным".

Хотя на самом деле цена своевременно нерешенного вопроса по НДФЛ – это 120 миллиардов гривен. В то же время от дополнительного налогообложения процентного дохода банков по ставке 5 процентов, по самым оптимистичным прогнозам, ждут 10 миллиардов гривен в год, а от запрета продажи сигарет и алкоголя в дьюти-фри – 5 – 7 миллиардов гривен.

В отношении игорного бизнеса ситуация вообще парадоксальная: как только легальный сектор гейминга начал наполнять бюджет, его выжимают в тень, поскольку кроме валового налога на выигрыши (18 процентов НДФЛ + 1,5 процента военного сбора) и налога на организатора игр (тоже 18 процентов), хотят взимать еще и 18 процентов со ставки игрока.

Экономист Борис Кушнирук называет это одним из примеров абсурдной политики. "Забавно, когда человек должен платить налог не только с выигрыша, а даже с проигрыша. Очевидно, что это спровоцирует только тенизацию бизнеса и не будет положительно влиять на экономическую ситуацию", – говорит он.

Член налогового комитета Нина Южанина намекает, что Гетманцев не случайно занимается именно игорным бизнесом, поскольку может иметь в этой сфере конфликт интересов. "Мне кажется, он только притворяется, что пытается урегулировать какое-то равенство и конкурентность в этой среде. Я не знаю, как сейчас у него складывается с лотерейным бизнесом, который в свое время заменял абсолютно все виды игорного бизнеса", – поделилась нардеп.

Сложно точно сказать, что именно мешало главе налогового комитета сосредоточиться на проблеме НДФЛ военных. Будь то стремление сосредоточиться на делах с большим PR-потенциалом или нежелание спорить с городскими головами. Или же намеренное нежелание способствовать действительно серьезным поступлениям в госбюджет.

Как бы то ни было, после увольнения арестованного за госизмену Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова, все больше депутатов говорят о необходимости продолжать кадровые изменения и вспоминают фамилию Гетманцева. В том числе и Южанина.

Человек, замешанный во многих процессах, априори не может быть председателем комитета. Потому что он исповедует свои интересы и чувствует вкус этого. А этого не должно быть вообще. Должен работать просто профессиональный человек, который в совершенстве знает все эти процессы, для того, чтобы их улучшать,

– подчеркивает она.

Не исключено, что именно ситуация с военным НДФЛ, если законодательное оформление зайдет в тупик, может стать катализатором недовольства Гетманцевым на высоких этажах власти. А значит, его игра может стать проигрышной.