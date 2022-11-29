В Изюме россияне изнасиловали и убили несовершеннолетнюю, а парню – отрезали половые органы

29 ноября 2022 , 09:44
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Источник:

сайт Президента Украины

На освобожденных территориях Украины российские оккупанты оставили после себя много жутких преступлений. На Харьковщине они издевались над несовершеннолетней девушкой и парнем.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что именно специальный международный трибунал по преступлению агрессии против Украины позволит восстановить справедливость и наказать всех виновных в ужасных преступлениях.

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В Изюме оккупанты жестоко издевались над людьми

По словам Ермака, когда правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а затем жестоко убили. Также в городе обнаружили парня, которому перед казнью отрезали половые органы.

Мы находим такие страшные вещи каждый раз, когда освобождаем новый населенный пункт. Нет никаких сомнений в том, что Россия несет полную ответственность за содеянное. Российские солдаты и их командиры, совершившие военные преступления, будут привлечены к ответственности. Однако этого недостаточно. К уголовной ответственности за преступление агрессии следует привлечь российских должностных лиц,
– отметил руководитель ОП.

Обратите внимание! За время полномасштабной войны России против Украины совершено более 47,9 тысяч военных преступлений, погибло более 8,4 тысяч мирных жителей, в том числе 440 детей. Уничтожены 46 тысяч домов и десятки тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Среди прочего, разрушены 1,4 тысячи заведений для детей. 11,4 тысяч юных украинцев были принудительно вывезены за пределы страны.

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Автор: Софія Ковнір