От голода в Афганистане до конца года может умереть миллион детей, – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что к концу 2021 года в Афганистане от недоедания могут страдать 3,2 миллиона детей. В то же время 1 миллион может оказаться на грани смерти.

Зимой ситуация ухудшится

Больницы Кабула переполнены маленькими детьми, которые пострадали из-за голода. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

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Это тяжелая борьба в стране, где распространяется голод. Мир не имеет права повернуться спиной к Афганистану,

– сказала Харрис.

Она предупредила, что из-за холодной погоды зимой, дети и пожилые люди могут стать еще уязвимее к болезням. Ведь в афганских домах и больницах есть серьезная проблема с отоплением.

"Мы увидим еще больше смертей, если немедленно не вмешаемся", – подчеркнула пресс-секретарь ВОЗ.

Заметим, международные организации еще с августа предупреждали о возможном голоде из-за приостановки финансовой помощи стран Запада в результате захвата власти "Талибаном". Кроме того, в сфере медицины Афганистана наблюдают отток работников, потому что у властей нет денег выплачивать вовремя зарплату.

В Афганистане экономический кризис

Ситуация в Афганистане после захвата власти талибами продолжает ухудшаться. Среди прочего в стране фиксируют экономический кризис. Он связан с тем, что террористы запретили любую иностранную валюту. Это при том, что на рынках Афганистана широко используют доллары.

Тем людям, которые используют иностранные валюты, грозит уголовная ответственность.