В результате трагедии погибли по меньшей мере 3 человека. Тяжелые ранения получили 15 человек.

К теме В Афганистане снова теракт в мечети: более трех десятков человек погибли

Об этом сообщили представитель боевиков "Талибана". Информацию подтвердили местные врачи. "Я могу подтвердить факт взрыва во время пятничной молитвы в мечети в районе спин-Гар. Есть жертвы и погибшие", – заявили представители "Талибана".

Что известно о взрыве в мечети

В то же время местный активист предположил, что бомбу могли спрятать в громкоговорителе возле трибуны имама. Когда динамик включили, устройство сдетонировало.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за содеянное. Заметим, что похожие атаки осуществляли боевики "Исламского государства" (ИГИЛ).

Теракты в Афганистане: последние новости