От обстрелов России погибло 5 детей, еще 33 получили ранения – омбудсмен
26 февраля 2022 , 18:52Читати новину українською
По оперативным данным с начала боевых действий агрессора от обстрелов врага погибло 5 детей, еще 33 получили ранения.
Об этом сообщила омбудсмена Людмила Денисова. Она призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) оказать помощь.
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Прошу Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Общество Красного Креста обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим детям и их семьям в условиях военного положения в Украине,
– отметила Людмила Денисова.
И добавила, что ни один ребенок не должен быть жертвой войны!
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