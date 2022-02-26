Від обстрілів Росії загинуло 5 дітей, ще 33 поранені, – омбудсмен
26 лютого 2022 , 18:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм Людмили Денісової
За оперативними даними з початку бойових дій агресора від обстрілів ворога загинуло 5 дітей, ще 33 отримали поранення.
Про це повідомила омбудсмена Людмила Денісова. Вона закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ надати допомогу.
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Прошу Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Товариство Червоного Хреста забезпечити гуманітарну та медичну допомогу постраждалим дітям та їхнім родинам в умовах воєнного стану в Україні,
– зазначила Людмила Денісова.
Та додала, що жодна дитина не повинна бути жертвою війни!
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